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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.04.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Epureanu yoksa sorun var! 8 maçta...

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Epureanu yoksa sorun var! 8 maçta...

Medipol Başakşehir, bu sezon başarılı stoperi Alexandru Epureanu’dan yoksun çıktığı 8 maçta tam 12 puan kaybetti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu.

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yolunda önemli yaralar alan turuncu-lacivertlilerde sakat futbolcuların eksikliği de hissediliyor.

Bu oyuncular içinde en önemlisi de Moldovalı stoper Epuereanu...

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Epureanu’suz 8 maç

Başakşehir, ligde bu sezon 32 yaşındaki futbolcudan yoksun 8 maça çıktı. Bu mücadelelerin 2’sini kaybedip, 3’ünden de beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, 3 karşılaşmada ise gülen taraf oldu.

Abdullah Avcı’nın takımı, söz konusu süreçte tam 12 puan kaybetti.

Takımıyla son maçına 24. haftadaki E. Yeni Malatyaspor müsabakasıyla çıkan Moldovalı, o haftadan sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 haftadır takımdaki yerini alamıyor.

Üst üste Epureanu’suz geçirdiği 6 haftada sadece 2 galibiyet alabilen ve 10 puan kaybeden Medipol Başakşehir, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcunun sol dizindeki yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat edildiğini duyurmuştu.

Başarılı oyuncunun olmadığı dönemde defans kurgusunu oturtamayan turuncu-lacivertlilerin, kalan 4 maçta bunu sağlayıp sağlayamayacağı ise merak konusu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 yenildikleri Göztepe maçının ardından konuştu...

"Son 4 maçı kazanırsak biz şampiyon oluruz"Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kalan son 4 maçı kazanmaları durumunda kendilerinin şampiyon olabileceklerini söyledi. Avcı, "Özellikle 4-5 hücum organizasyonuna sadık olacaktık. İlk yarı oyun organizasyonuna sadık kaldık. Topa sahip olduk. Herkes 5-6 maç kazandığımızda bizi şampiyon yaptı. Geçen hafta herkes şampiyonluğu kaybettirmişti. 30 hafta bizi buraya taşıyan değere, grup enerjisine yarından itibaren döneceğiz. Herkesin maçı var. Bugün biz de 4’te 4 yaptığımızda şampiyon olabiliyoruz. Buraya kadar gelen oyun gücümüzle yarından itibaren yeni günle dönmeliyiz. Son 4 maç, hala 3 puan öndeyiz. 4 maç sonra neler olacak hep berabere göreceğiz" şeklinde konuştu.
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Epureanu yoksa sorun var 8 maçta...

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