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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.09.2019 - 18:03, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: "Edep sınırları içinde kalınmalı"

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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: "Edep sınırları içinde kalınmalı"
Foto: Adem KABAYEL

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların Club Brugge ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları:

"Yine geçen sene Moskova'da maça çıkmadan önce Kulüpler Birliği'nin saçma sapan açıklaması vardı. Yine ülkemiz için puan maçına çıkacağız, hangi vizyon içerisinde bunlar dile getiriliyor, açıklamada zorlanıyorum. "Eskilerin bir lafı var, saçmalamanın açıklaması olmaz. Saçmalayan birine karşı siz de yanıt vermeye kalkarsanız, siz de saçmalarsınız. İnsanla, hayvanı ayıran edeptir. Edebimi bozmak istemiyorum, spor kamuoyunun da bu edep çizgisinde kalmasını temenni ediyorum."

Son dakika... Galatasaraydan Ali Koça sicil göndermesi
Son dakika... Galatasaray'dan Ali Koç'a sicil göndermesi!

TFF'NİN 19:05 TWITI

Ben TFF'nin tweetini önce trol zannettim. Neden TFF, Galatasaray'ın ve diğer Türk takımlarının adını zikretmekten imtina ediyor, anlamıyorum."

Ben kavgayla çatışmayla bu toplumun daha da huzursuzluğa gideceğine inanan bir insanım. Sözcükleri saygısızlık derecesinde kullanmak istemiyorum. Camiaları temsil eden insanların sözlerine dikkat etmesi gerekir. Ben 19.05 eyleminin bilinçli yapıldığına inanıyorum. Aksine kimse beni ikna edemez.

Ben kavga ile, çatışma ile bu toplumun daha da huzursuzluğa gideceğine inanıyorum. Bu camiaları temsil eden insanların, sözlerine, sözcüklerine dikkat etmesi gerekir. 19:05 olayının kasti yapıldığına inanıyorum. Rastgele orada bir şey yapılmaz. Bunu kanıtlamaları güç. Edep aklın ziynetidir arkadaşlar.

SİNSİ HAREKETLER İÇİNDE OLMAYALIM

Hocamızın dediği sözcüğe ben de katılıyorum. Maçlar sahada kazanılır, masada kazanılmaz. Bu söze kızacak olan insan masa düzeneği yapacak insandır. Maçlar sahada kazanılır, doğru. Hakeme ya da kendine göre uydurulmuş kurallara göre değil. Lütfen saygı sınırları içinde kalalım. Sinsi hareketler içinde olmayalım.

Bir Falcao'nun gelişi, Falcao'yu Galatasaray'ı ve Türkiye'yi İstanbul'da birinci sıraya taşıdı. Başarılı olması için dua ediyorum. Brugge ile 3 kere oynadık. 1 beraberlik 2 yenilgi almışız. İnşallah bu makus talihi bugün kırarız diye ümit ediyorum.

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