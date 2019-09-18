Son dakika... Galatasaray'dan Ali Koç'a sicil göndermesi!
Galatasaray Kulübü resmi Twitter hesabından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç açıklamalarının ardından paylaşımda bulundu.
Galatasaray Kulübü Twitter'dan teknik direktör Fatih Terim'in kazandığı kupaları paylaştı.
İşte o paylaşım...
Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir...— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 18, 2019
🏆 UEFA
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Süper Lig
🏆🏆🏆 Türkiye Kupası
🏆🏆🏆🏆🏆 TFF Süper Kupa
🏆🏆🏆 TSYD Kupası pic.twitter.com/Yu6F1dNikT
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim hakkında bu açıklamaları yapmıştı...
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