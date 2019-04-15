Mustafa Cengiz: "Abdurrahim Albayrak'a gelen bilgi..."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu
Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:
"Türk futbolunda maalesef, hakemlerimiz gördüğünü çalamıyor, takımlar arasında denge sağlamaya çalışıyor. Bir takıma kırmızı kart verdiyse, diğer takıma da vermeye çalışıyor. Aynı hatalar rakibe de yapılsaydı, herhangi iki Anadolu takımı oynarken yapılsaydı, aynı rahatsızlığı duyardık, aynı tepkiyi verirdik. Sayın Ali Palabıyık veya daha önce haksız yere ciddi puan hatalarına sebep olmuş hakemler dahil olmak üzere hiçbiri ile kan davamız yok. Biz sadece adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Ali Palabıyık'la kişisel bir sorunumuz yok. Ama kendisinin sahadaki yönetimiyle sonsuza kadar sorunumuz var, davamız var. Bu dava sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için gerekli. MHK'nın gereğini yapmasını bekliyoruz, umuyoruz. Bizim 400 milyon TL'ye yakın yıllık ödememiz var. Rastgele çalınmış düdüklerle kaderimizle oynayamazsınız, hiçbir takımın kaderiyle oynayamazsınız. Abdurrahim Albayrak'a gelen bilgi, duyum şeklinde, orada yan hakemin ısrar ettiği şeklinde. Oradaki direnmenin nedenlerinden birinin yan hakem olduğu söylendi."
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