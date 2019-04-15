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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.04.2019 - 21:55, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: "Abdurrahim Albayrak'a gelen bilgi..."

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Mustafa Cengiz: "Abdurrahim Albayrak'a gelen bilgi..."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Türk futbolunda maalesef, hakemlerimiz gördüğünü çalamıyor, takımlar arasında denge sağlamaya çalışıyor. Bir takıma kırmızı kart verdiyse, diğer takıma da vermeye çalışıyor. Aynı hatalar rakibe de yapılsaydı, herhangi iki Anadolu takımı oynarken yapılsaydı, aynı rahatsızlığı duyardık, aynı tepkiyi verirdik. Sayın Ali Palabıyık veya daha önce haksız yere ciddi puan hatalarına sebep olmuş hakemler dahil olmak üzere hiçbiri ile kan davamız yok. Biz sadece adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Ali Palabıyık'la kişisel bir sorunumuz yok. Ama kendisinin sahadaki yönetimiyle sonsuza kadar sorunumuz var, davamız var. Bu dava sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için gerekli. MHK'nın gereğini yapmasını bekliyoruz, umuyoruz. Bizim 400 milyon TL'ye yakın yıllık ödememiz var. Rastgele çalınmış düdüklerle kaderimizle oynayamazsınız, hiçbir takımın kaderiyle oynayamazsınız. Abdurrahim Albayrak'a gelen bilgi, duyum şeklinde, orada yan hakemin ısrar ettiği şeklinde. Oradaki direnmenin nedenlerinden birinin yan hakem olduğu söylendi."

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