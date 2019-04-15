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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15 Nisan 2019 - 08:33,

Kadıköy'de şok eden an! İnce hareket...

Kadıköy'deki derbiyi tribünden ve televizyondan izleyenler 64. dakikada korku dolu anları beraber yaşadı...

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 64. dakikasında Martin Skrtel, Muslera ile çarpışıp yerde kaldı..

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Skrtel'in kısa süreli bilinç kaybı yaşaması ve korkutan görüntüsü sonrası sağlık ekipleri oyun alanına çağrıldı.

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Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncular da acil müdahale yapılması gerektiğini kenara ilettiler

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sağlık ekipleri aynı anda sahaya girerek Slovak oyuncuya müdahalede bulundular.

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Galatasaray'ın takım doktoru Yener İnce'nin koşarak oyun alanına dahil olarak Slovak oyuncuya ilk müdahalede bulunması dikkat çekti.

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Hem Galatasaray, hem Fenerbahçe sağlık ekipleri aynı anda oyuncuya müdahalede bulunurlarken Skrtel de tedavisinin ardından oyuna tekrar dahil oldu.

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Skrtel'in kenarda olduğu bölümde Fenerbahçe sahada 9 kişi kalarak topu filelerinde gördü.

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Tedavisi tamamlanan Slovak futbolcu, sorunsuz şekilde yeniden oyuna döndü.

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"Hakemlerle ilgili görüşümüz olduğu zaman ceza yiyoruz. Bu iş korkakların işi değil"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim için hem 'puan' hem de psikolojik olarak çok önemli 2 puan kaybettik. Bu beni çok üzdü" dedi.

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