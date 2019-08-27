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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.08.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Muslera devrede! Transfer bitiyor... | Son dakika haberleri...

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Muslera devrede! Transfer bitiyor... | Son dakika haberleri...

Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna beklediği girişi yapamayan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Falcao transferi için yoğun mesai harcayan ve çözüme kavuşturmaya çalışan sarı-kırmızılı kulüp, Teknik direktör Fatih Terim ile 2. başkan Abdurrahim Albayrak'ın koordinesinde eksik bulunan mevkilere en güçlü oyuncuları getirmek için kulüp ve oyuncularla temaslarına devam ediyor. İşte Galatasaray transfer hareketliliğine ilişkin son dakika gelişmeleri...

Galatasaray'ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta saha transferini işaret etmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılı yetkililer, yeni bir isim için girişimlere başladı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Ahmet Çalık'ın yetersiz olması nedeniyle Luyindama ve Marcao'nun arkasına kaliteli bir stoper arayan Galatasaray'ın listesine 32 yaşındaki Uruguaylı yıldız Jose Martin Caceres Silva girdi...

FFP nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Sarı-Kırmızılılar, bonservisi elinde olan oyuncunun menajeriyle ilk irtibatı kurdu. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gündem olan Caceres'ten sağlık raporları istendi. Sarı- Kırmızılılar'ın yıldızı Fernando Muslera'nın vatandaşına kefil olduğu öğrenildi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Oyuncu, geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor'la görüşmek için Türkiye'ye gelmiş ancak Bordo-Mavililer'le anlaşma sağlayamamıştı. Ancak Uruguaylı oyuncu sonrasında Southampton'a imza atmış, oradan da İtalyan ekibi Vereno'ya transfer olmuştu.

Caceres burada gösterdiği performansın ardından Lazio'nun yolunu tuttu. Lazio'daki başarılı performansı onu yeniden Juventus'a taşıdı. Geçen sezon Juve'den kiralık oynayan Uruguaylı'nın Lazio ile olan sözleşmesi bitti ve bonservisi elinde...

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