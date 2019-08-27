Galatasaray transfer haberleri: Monaco'dan Falcao için flaş açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray transfer haberleri: Monaco'dan Falcao için flaş açıklama
GeriFutbol Galatasaray transfer haberleri: Monaco'dan Falcao için flaş açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Sabah
27.08.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Galatasaray transfer haberleri: Monaco'dan Falcao için flaş açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın kendileriyle görüşmeden doğrudan Radamel Falcao ile temas kurmasına kızan Fransız kulübü Monaco'nun 2. Başkanı Oleg Petrov, “5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gidemez” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 biten Konyaspor maçının ardından "Falcao gibi büyük bir golcüyü hangi hoca istemez? Herkesin istediği transfer. Başkanımız, yöneticilerimiz, profesyonel arkadaşlarımız almak için elinden geleni yapıyor" dedi. Terim'in birinci ağızdan açıkladığı Falcao transferini 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Kolombiyalı yıldızla çektirdiği fotoğrafın geciktirdiği biliniyor.

OLEG PETROV: "ÇOK İSTİYORLARSA 5 MİLYON EURO VERECEKLER"

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov'un da, "Galatasaray adına Fransa'ya kadar geliyorlarsa önce oyuncu ile değil kulüple görüşeceklerdi. Bu işte yeni olabilirim ama bu saygısızlığı kabul edemem. Bedavaya göndermeyeceğiz. Falcao'yu çok istiyorlarsa 5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gitmez, Monaco'da sözleşmesini tamamlar ve sezon sonunda serbest kalıp istediği yere gider" dediği öğrenildi.

GALATASARAY BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR

FFP'de eksi 2.5 milyon Euro seviyesinde olan Galatasaray cephesi ise Falcao için bonservis ödemek istemiyor ve transferin kapanmasına bir hafta kala hangi oyuncusunu satacağını düşünüyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Galatasaray transfer haberleri: Monacodan Falcao için flaş açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray transfer haberleri: Monaco'dan Falcao için flaş açıklama
Trabzonspor'un rakibinde şok! AEK dağıldı, hoca kovuldu
İşte Quaresma'nın ayrılık şartı! Rest çekti...
Galatasaray 10’suz kazanamıyor