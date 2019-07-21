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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
21.07.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Muriç yanına yıldız golcü! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri...

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Ersun Yanal, Kruse ve Muriç’ten sonra bir forvet daha istedi, Kanarya rotasını Ada’ya çevirdi. Crystal Palace’ın 28 yaşındaki Belçikalı yıldızı için Comolli, İngiltere’ye gidecek.

Şampiyonuk kadrosunu kurmak için yola çıkan ve şu ana kadar 6 transfer yapan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, 2-3 oyuncu daha almayı planladıklarını açıklamıştı. Bu isimlerden birinin Christian Benteke olduğu öğrenildi. Hücum hattını Max Kruse ve Vedat Muriç ile takviye eden Sarı-Lacivertliler’de teknik direktör Ersun Yanal’ın hem rekabeti artırmak hem de Kruse ile Muriç’i alternatif bölgelerde kullanabilmek adına Belçikalı golcüyü istediği bildirildi.

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Satın alma opsiyonu...

Yanal’ın talebi sonrası sportif direktör Damien Comolli’nin çalışmalara başladığı kaydedildi. Fransız spor adamının, 28 yaşındaki forvetin transferi için İngiltere’ye gidip Crystal Palace yetkilileri ile görüşeceği kaydedildi. Sarı- Lacivertliler güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Christian Benteke’yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Muriç yanına yıldız golcü Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri...

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Muriç yanına yıldız golcü Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri...

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