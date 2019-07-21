Beşiktaş derken, Fenerbahçe'ye gidiyor! | Son dakika transfer haberleri...
Fenerbahçe, Bursaspor’un sol kanat oyuncusu Umut Meraş için yaptığı teklifin cevabını bekliyor. Timsah’ın Kanarya’nın teklifini kabul etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe yabancı oyuncu transferine odaklanırken bir yandan da yurt içindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bursaspor maçı öncesi Fenerbahçe Yönetimi'nin teklif yaptığı Umut Meraş ile ilgili kararın birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Bursaspor'un Fenerbahçe'nin yaptığı teklife sıcak baktığı ve oyuncusunu vermeye razı olduğu bildirildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Hasan Ali Kaldırım'a alternatif olarak düşündüğü yıldız oyuncunun transferini çok istediği belirtildi... Sarı-Lacivertliler, Bursaspor'un yıldızı için 1.2 milyon Euro ve bir oyuncu teklif etmişti... Umut Meraş geçen sezonki formuyla milli takıma kadar yükselmişti.
ERTUĞRUL İÇİN DE GÖRÜŞÜLÜYOR
F.Bahçe'nin Bursaspor'un bir başka yıldızı Ertuğrul Ersoy ile de temaslarını sürdürüyor. Genç stoper teklife sıcak bakıyor.
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