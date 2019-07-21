Deniz ve Lucas Lima ile görüşülüyor
Transferin hareketli kulübü Fenerbahçe, gündemindeki isimlerle ilgili görüşmelerini sürdürüyor.
G.Saray’ın teklifini düşük bulup rotayı F.Bahçe’ye çeviren Kayserisporlu Deniz Türüç’ün transferinin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.
Sarı lacivertlilerin listesindeki bir diğer isim olan Lucas Lima için de çalışmalar devam ediyor.
Yönetimin, transferleri en düşük maliyetle tamamlayabilmek istediği için kulüpler ve futbolcularla görüşmelerde acele etmediği öğrenildi.
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