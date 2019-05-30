Muğdat Çelik'e Sivasspor talip oldu!
Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'e Sivasspor'un talip olduğu ifade edildi.
Yiğidolar'ın tecrübeli oyuncuyla temas kurduğu bildirildi. Ancak Galatasaray'da devam etmek isteyen Muğdat Çelik'in Fatih Terim'in kararını bekleyeceği ve buna göre harekat edeceği bildirildi.
Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Muğdat, Cimbom'da 4 gol ve 1 asist üretti.
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