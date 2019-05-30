Galatasaray'a en az 1 santrfor daha

Fatih Terim, Diagne’de eksik olarak gördüğü, ‘Koşan, önde basan, hareketli’ bir golcü istedi. 15 milyon Euro civarı teklif gelirse Diagne gönderilecek, aksi halde kalacak. Mitroglou ise yabancı kontenjanına takılıyor.

SANTRAFORA en az 1 takviye! Ocak ayında hem Diagne, hem de Mitroglou’nu kadrosuna katan Galatasaray’ın transfer sezonunda santrfora takviye yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Ligin bitmesinden kısa bir süre sonra bu soru yanıtını buldu. Ligi ve kupayı kazanan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, hücum hattının zenginleştirilmesini istedi. İşte Galatasaray’ın ‘forvet’ planı...

Uygun golcü için dört koldan arayış



TEKNiK direktör Fatih Terim, yaz transfer döneminde santrfora takviye yapılmasına karar verirken, scout ekibi ile yaptığı toplantıda, Diagne’nin, fazla uygulayamadığı ‘koşan, basan, önde pres yapan, hareketli, son vuruşları iyi olan bir golcü’ istedi. Scout ekibi de Terim’in istediği özelliklere sahip golcü alınması için oyuncu taramasına başladı. Terim, Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere 3 kulvarda mücadele edileceği için gol yollarında sıkıntı yaşanmaması adına santrfor takviyesini listenin en üst sıralarına yazarken, bu kez Diagne ile Mitroglou ile ilgili planlar merak konusu oldu.

Bartali’nin raporu ile Terim’in görüşü aynı

ÖNCELiKLi Galatasaray’ın Mbaye Diagne’yi ille satmak gibi bir düşüncesi yok. Bu sezon ligde 31 gol atan Diagne için 15 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelirse Galatasaray ancak bu takdirde ayrılığı gündeme alacak. Aksi takdirde Diagne Galatasaray’da kalacak. Senegalli ile ilgili de bireysel performans uzmanı Bartali’nin raporu etkili oldu. İtalyan kondisyonerin, “Diagne, Galatasaray’a fizik gücü olarak kötü seviyede geldi, hazır değildi. İyi bir sezon başı kampı geçirip güçlendiğinde, fiziksel olarak daha iyi noktaya gelecek ve iyi bir sezon geçirecektir” görüşünü Fatih Terim de paylaşıyor.

Yeni transferlere yer Mitroglou ile açılacak

HAZIRLIK kampında yapacağı çalışmalar için Diagne’nin yeni sezondaki veriminin artması beklenirken, Mitroglou ise Galatasaray takımının zayıf halkalardan biri durumuna geldi! Yunan golcüye yabancı kontenjanı nedeniyle gidecek gözüyle bakılmaya başlandı. Kiralık Ndiaye’nin ayrılığına karşın Babel’i alan Galatasaray’da, yeni transferlere yer açmak adına Mitroglou’nun da ayrılığının gündeme gelebileceği öğrenildi.



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