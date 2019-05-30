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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
30.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'a en az 1 santrfor daha

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Galatasaray'a en az 1 santrfor daha

Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek takımın hücum gücü artırılacak.

Fatih Terim, Diagne’de eksik olarak gördüğü, ‘Koşan, önde basan, hareketli’ bir golcü istedi. 15 milyon Euro civarı teklif gelirse Diagne gönderilecek, aksi halde kalacak. Mitroglou ise yabancı kontenjanına takılıyor.

SANTRAFORA en az 1 takviye! Ocak ayında hem Diagne, hem de Mitroglou’nu kadrosuna katan Galatasaray’ın transfer sezonunda santrfora takviye yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Ligin bitmesinden kısa bir süre sonra bu soru yanıtını buldu. Ligi ve kupayı kazanan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, hücum hattının zenginleştirilmesini istedi. İşte Galatasaray’ın ‘forvet’ planı...

Uygun golcü için dört koldan arayış

TEKNiK direktör Fatih Terim, yaz transfer döneminde santrfora takviye yapılmasına karar verirken, scout ekibi ile yaptığı toplantıda, Diagne’nin, fazla uygulayamadığı ‘koşan, basan, önde pres yapan, hareketli, son vuruşları iyi olan bir golcü’ istedi. Scout ekibi de Terim’in istediği özelliklere sahip golcü alınması için oyuncu taramasına başladı. Terim, Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere 3 kulvarda mücadele edileceği için gol yollarında sıkıntı yaşanmaması adına santrfor takviyesini listenin en üst sıralarına yazarken, bu kez Diagne ile Mitroglou ile ilgili planlar merak konusu oldu.

Galatasaraya en az 1 santrfor daha

Bartali’nin raporu ile Terim’in görüşü aynı

ÖNCELiKLi Galatasaray’ın Mbaye Diagne’yi ille satmak gibi bir düşüncesi yok. Bu sezon ligde 31 gol atan Diagne için 15 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelirse Galatasaray ancak bu takdirde ayrılığı gündeme alacak. Aksi takdirde Diagne Galatasaray’da kalacak. Senegalli ile ilgili de bireysel performans uzmanı Bartali’nin raporu etkili oldu. İtalyan kondisyonerin, “Diagne, Galatasaray’a fizik gücü olarak kötü seviyede geldi, hazır değildi. İyi bir sezon başı kampı geçirip güçlendiğinde, fiziksel olarak daha iyi noktaya gelecek ve iyi bir sezon geçirecektir” görüşünü Fatih Terim de paylaşıyor.

Yeni transferlere yer Mitroglou ile açılacak

HAZIRLIK kampında yapacağı çalışmalar için Diagne’nin yeni sezondaki veriminin artması beklenirken, Mitroglou ise Galatasaray takımının zayıf halkalardan biri durumuna geldi! Yunan golcüye yabancı kontenjanı nedeniyle gidecek gözüyle bakılmaya başlandı. Kiralık Ndiaye’nin ayrılığına karşın Babel’i alan Galatasaray’da, yeni transferlere yer açmak adına Mitroglou’nun da ayrılığının gündeme gelebileceği öğrenildi.

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