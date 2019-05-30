Diagne zam istedi
Galatasaray'da gol kralı olan ve Süper Lig'de en skorer yapancı olma unvanını yaşayan Mbaye Diagne, zam istedi.
Fotomaç'ın haberine göre Senegalli futbolcu, "Mitroglou'dan az kazanıyorum diyerek maaşına zam talep etti.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmayanSenegalli golcünün, Mitroglou'dan az kazanacak olmasını kabul etmediği ortaya çıktı. 27 yaşındaki santrforun menajeri, 2,35 milyon Euro'luk maaşının 3 milyon Euro'ya çıkartılmasını istedi. Aslan'da Kostas Mitroglou gelecek sezon 2,6 milyon Euro net ücret alacak.
Sarı-kırmızılılarda kral olan Bafetimbi Gomis de sezon sonunda zam istemiş, sarı-kırmızılı yönetimle kriz yaşayan Gomis'in süreci ayrılıkla sonuçlanmıştı.
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