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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
28.03.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Moses'in değeri düştü ama ünvanı aynı kaldı

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Moses'in değeri düştü ama ünvanı aynı kaldı

Transfermarkt, Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses'in piyasa değerini güncelledi.

Futbol dünyasının piyasa değerinin nabzını tutan transfermarkt, Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses'in piyasa değerini güncelledi. Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Moses'in değeri 18 milyon Euro'dan 14 milyon Euro'ya düşse de, Nijeryalı oyuncu Süper Lig'in en değerli ismi olma unvanını korudu.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Victor Moses'in piyasa değerinde güncelleme yapıldı. Devre arasında Fenerbahce'nin Chelsea'den kiraladığı Moses, 18 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Süper Lig'de zirveye oturmuştu. Nijeryalı futbolcunun değeri 4 milyon Euro düştü ve 14 milyon Euro olarak güncellendi. Ancak buna rağmen Moses Süper Lig'deki en değerli isim olma unvanını sürdürdü. Fenerbahçe'de Moses'i kadroya giremeyen Slimani takip etti. Sezon başından bu yana kaçırdığı gollerle taraftara saç baş yolduran ve Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından kadroya giremeyen Islam Slimani'nin değeri ise 10 milyon Euro.

En değerli yerli Tolgay Arslan!

Fenerbahçe'de piyasa değeri olarak Moses ve Slimani'nin ardından Ayew geldi. Kiralık olarak forma giyen Ayew'in piyasa değeri ise 9 milyon Euro. Sarı-lacivertli ekipte en değerli oyuncu olarak ilk 3 sırada yer alan futbolcuların hepsinin kiralık olması ise dikkatlerden kaçmadı. Yerli isimlere bakıldığında ise en değerli futbolcunun devre arasında Beşiktaş'tan kadroya dahil edilen Tolgay Arslan oldu. Moses gibi piyasa güncellemesi yapılan yıldız oyuncunun değeri 5 milyon Euro'dan 3 milyon 750 bin Euro'ya gerilese de, Tolgay takımdaki en değerli yerli oyuncu oldu.

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