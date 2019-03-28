Tahkim'den Sergen Yalçın kararı!
Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 2 maçlık cezasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 2 maçlık cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadıkları maçta rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Sergen Yalçın'a verdiği 2 maçlık cezaya yapılan itirazı görüştü.
Kurul, verilen cezada herhangi bir isabetsizlik olmadığına hükmederek cezayı değiştirmedi.
Yalçın, Antalyaspor'un kazandığı maçın 58. dakikasında Antalyaspor'dan Amilton ile yaşadığı gerginlik sonrası tribüne gönderilmişti. Karara sinirlenip tepki gösteren ve ardından da kakem tarafından tribüne gönderilen Yalçın güçlükle sakinleştirmişti.
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