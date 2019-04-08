Mircea Lucescu başkan oluyor!
Adı Beşiktaş ile anılan Mircea Lucescu için Romanya'dan sürpriz bir haber var.
Bükreş Belediye Başkanı Daniel Tudorache, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Daniel Pancu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı ve Romanya 3. Ligi'ndeki Rapid Bükreş'in yeni başkanının Mircea Lucescu olabileceğini açıkladı.
"2020 YILINDA PANCU VE LUCESCU..."
Yapılan açıklamada "Rapid'e yatırım yapacak bazı isimler var. Belediye olarak hiçbir kulübe yatırım yapamayız ama Rapid için elimden geleni yaparım. 2020 yılında tekrar 1. Lig'e çıktığımızda teknik direktör yine Pancu, başkan ise Lucescu olabilir. Herkes bu kulübün, tekrar Avrupa kupalarında Romanya'yı temsil etmesini istiyor." dedi.
LUCESCU YALANLAMADI
Rumen teknik adam ise iddiaları yalanlamadı ve şu ifadeleri kullandı:
"Rapid ile sürekli iletişim halindeyim, bu çok normal. Hayatım boyunca hocalık yaptım ve Rapid'in gelişmesini izlemek heyecan verici. Taraftarın ve futbolcuların coşkusunu görülüyor. Hepimiz büyük takımların geri dönüşünü görmek isteriz." diye konuştu.
Mircea Lucescu, 1997-98 ve 1999-2000 yılları arasında Rapid Bükreş'i çalıştırmıştı. Ekonomik sebeplerle alt lige düşme cezası alan Rapid, şu an Romanya 3. Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor.
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