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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.04.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Mircea Lucescu başkan oluyor!

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Mircea Lucescu başkan oluyor!

Adı Beşiktaş ile anılan Mircea Lucescu için Romanya'dan sürpriz bir haber var.

 Bükreş Belediye Başkanı Daniel Tudorache, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Daniel Pancu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı ve Romanya 3. Ligi'ndeki Rapid Bükreş'in yeni başkanının Mircea Lucescu olabileceğini açıkladı.

"2020 YILINDA PANCU VE LUCESCU..."

Yapılan açıklamada "Rapid'e yatırım yapacak bazı isimler var. Belediye olarak hiçbir kulübe yatırım yapamayız ama Rapid için elimden geleni yaparım. 2020 yılında tekrar 1. Lig'e çıktığımızda teknik direktör yine Pancu, başkan ise Lucescu olabilir. Herkes bu kulübün, tekrar Avrupa kupalarında Romanya'yı temsil etmesini istiyor." dedi.

LUCESCU YALANLAMADI

Rumen teknik adam ise iddiaları yalanlamadı ve şu ifadeleri kullandı:

"Rapid ile sürekli iletişim halindeyim, bu çok normal. Hayatım boyunca hocalık yaptım ve Rapid'in gelişmesini izlemek heyecan verici. Taraftarın ve futbolcuların coşkusunu görülüyor. Hepimiz büyük takımların geri dönüşünü görmek isteriz." diye konuştu.

Mircea Lucescu, 1997-98 ve 1999-2000 yılları arasında Rapid Bükreş'i çalıştırmıştı. Ekonomik sebeplerle alt lige düşme cezası alan Rapid, şu an Romanya 3. Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor.

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