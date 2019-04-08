Fenerbahçe Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
Merakla beklenilen hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu.
Belirlenen rakamlara göre derbinin favorisi az bir farkla Fenerbahçe. Sarı-lacivertlilerin maçtan galip gelme oranı 2.10..
Beraberliğe 3.10 oran verilirken, Galatasaray'ın galibiyet oranı ise 2.45.
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