Mesut Bakkal'dan hakem isyanı: Ruj sürüp mu çıkayım sahaya

Maçta 2 penaltı aldıklarını ve 10 kişi kalmalarına rağmen iyi direndiklerini belirten Bakkal, şöyle devam etti:

"Akhisar’dan puan almak önemliydi. Attığımız gollerin hepsi çalışılmıştı. Hücumda çok iyi oynayan bir Akhisar var. Savunmada geriye dönüşleri zayıftı. Bunu kullandık ve 3 gol bulduk. Penaltılar yüzde yüz penaltı. Hakem haklı ama Göztepe maçında yediğimiz gol ofsayttı. Alanya maçında kırmızı kart ve penaltı verilmiyor. En çok bu maçta üzüldüğüm taraf şu; hakem inanılmaz derecede etkilendi. Kenardan konuşuyorlar, tribün konuşuyor. Ben ne yapacağım şimdi deplasmanda, hakeme güvenmeyeceğim de kime güveneceğim. 3 gol atıyorum, gereksiz yere faul veriyor. Kırmızı kart doğrudur, ona bir şey demiyorum. Penaltılar da penaltıydı ama biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. 3-1 öne geçen ve direnmeye çalışan bir takım vardı. Maç pozisyon vermeden berabere bitti."

Penaltı pozisyonlarını izlediğini aktaran Bakkal, şunları kaydetti:

"Hakemlerden sadece tek şey istiyorum, ortada maç yönetsinler. Renge, şekle veya ırka göre maç yönetilmez ki. 3 haftadır yüreğim yandı o yüzden konuşuyorum. Göztepe, Alanya maçlarında sustum. Penaltıya, 'penaltı' diyorum. 3 golü bulduk, en azından bir puan aldık ve gidiyoruz. Arka taraftan baldırına vuruyor. Bir darbe var ve penaltı. Biz bunları doğruca söylüyoruz zaten. Ama hakem ezildi, etki altında kaldı. Bizim hakemlere yakışmıyor. Nasıl ileriye gideceğim ben. Adama dokunuyorsun faul veriyor. Bire bir mücadeleye müsaade etmezsen, iyiyi kötüyü ayırmazsan nasıl futbol ilerleyecek. İkili mücadele yok. Değdik mi faul. Ne yapacağım ben ruj sürüp de mi çıkacağım sahaya. Bu şey oyunu mu. Kenar etkiledi. Penaltıya penaltı olduğunu dürüstçe söylüyoruz işte."