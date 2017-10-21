Manisa'da gol şöleni! 6 gol, 1 kırmızı...

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle son buldu. Ankara temsilcisinde Aleksandar Scekic 59. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördü. Gençlerbirliği 3-1 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı. Ev sahibi ekibin gollerini Soner Aydoğdı, Paolo Henrique ve Abdoul Sissoko kaydetti. Gençlerbirliği ise Serdar Özkan, Uğur Çiftçi ve Vedat Muriqi ile skorlar buldu. Akhisarspor 17 puana yükselirken Gençlerbirliği puanla küme düşme hattından kurtulamadı. Akhisarspor bir sonraki hafta Başakşehir deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.