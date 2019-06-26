'Messi'yim dedi, 23 kadınla ilişkiye girdi' haberi yalan çıktı
İran'da yaşayan ve Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'ye olan benzerliği ile tanınan İranlı Reza Parastesh’in, kendisini ‘Messi’ diye tanıtarak 23 kadınla ilişkiye girdiği iddia edilmiş ve bu durum sosyal medyada çok konuşulmuştu. İşin aslı daha sonra ortaya çıktı.
Insolite TV'nin paylaşımında İran'da yaşayan ve Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'ye ikize kadar benzeyen Rıza Parastesh, kendini Messi diye tanıtarak 23 kadınla ilişkiye girdiği iddia edildi.
Sosyal medyada çok konuşulan bu haberin mizahi içerikli paylaşımlar yapan parodi bir Twitter hesabı tarafından servis edildiği ortaya çıktı.
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