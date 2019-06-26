Ve Buffon imzayı atıyor!
Ünlü İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, eski takımı Juventus'a geri dönüyor.
Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, eski takımı Juventus'a geri dönüyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; efsane kaleci Gianluigi Buffon, Juventus'a geri dönüyor.
Juventus'un Buffon ile 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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