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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.08.2019 - 00:04, Son Güncelleme:

Messi, "Pişman değilim" dedi ve açıkladı! "Heyecanımız yenilendi"

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Messi, "Pişman değilim" dedi ve açıkladı! "Heyecanımız yenilendi"

İspanya'nın Barcelona takımı, sahasında oynadığı Gamper Kupası'nda Arsenal'i 2-1 yenerek kupaya uzanırken, maç sonrası Lionel Messi bir konuşma yaptı.

Barcelona, 2019-2020 sezonu öncesi ilk kez taraftarı önüne çıktığı Gamper Kupası'nda İngiltere'nin Arsenal takımı ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 36. dakikasında topu ağlara gönderen Pierre Emerick Aubemayang, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarı 69. dakikada Arsenal'den Ainsley Maitland Niles'in kendi kalesine attığı golle beraberliği sağlayan Barcelona, 90. dakikada Luis Suarez'in golüyle 2-1 öne geçti.

Nou Camp Stadı'nda 98 bin 812 kişinin izlediği maçı 2-1 kazanan Barcelona, kupanın da sahibi oldu.

Öte yandan karşılaşma öncesinde Barcelona, yeni sezondaki futbolcularını Nou Camp Stadı'ndaki taraftarına tanıttı.

Atletico Madrid'den 120 milyon avro karşılığında transfer edilen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, takım kaptanı Lionel Messi ile birlikte Barcelonalı taraftarlardan en fazla alkış alan isim oldu.

Takım adına kısa bir konuşma yapan Lionel Messi, lig şampiyonluğunu kazandıkları geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden yarı finalde elenmelerine ve Kral Kupası finalinde Valencia'ya yenilmelerine atıfta bulunarak, "Geçen sezondan sonra bir şeyler söylemek zor. Ama hiçbir şeyden pişman değilim. Söylediklerimi yine söylerim." dedi.

Teknik kadroya ve futbolculara güvendiğini vurgulayan Messi, "Hep birlikte tüm kupalar için mücadele edeceğimizden şüphem yok. Geçen sezon biraz acı sona erdi. Ama kazandığımız lig şampiyonluğunun da hakkını vermek gerekir. Yapılanlar çok önemli. Hepimiz inanıyoruz, kulüp tüm kupaları istiyor ve bu sezon da farklı olmayacak. Heyecanımız yenilendi ve arzuluyuz." şeklinde konuştu.

Arjantin Milli Takımı ile Amerika Kupası'nda mücadele eden ve iki gün öne takıma dahil olan Messi, Arsenal karşılaşmasında yedek kulübesinde oturdu.

Messi, Pişman değilim dedi ve açıkladı Heyecanımız yenilendi

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