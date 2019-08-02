Fenerbahçe'ye 2 maçta 40 şut, 11 gol!
Transferlerin gecikmesi nedeniyle defans kurgusunda sorun yaşayan Ersun Yanal, Bayern Münih karşısına Isla-Jailson-Sadık-Hasan Ali dörtlüsüyle çıktı.
24. dakikada sakatlanıp çıkan Hasan Ali’yi bir kenara koyarsak, savunmacıların tamamı tel tel döküldü. Özellikle sağ bek Isla ve sakatlanan Hasan Ali’nin yerine oyuna giren Dirar’ın yaptığı hatalar skorda önemli rol oynadı. F.Bahçe, kalesinde 4’ü isabetli 14 şut görürken, bunların 6’sında top filelerle buluştu.
Real Madrid karşısında daha derli toplu görünen F.Bahçe’de Rodrigues, Kruse ve Muriqi den oluşan hücum hattı başarılı bir sınav verdi. İspanyol devi karşısında 16 şut atan sarı lacivertliler, bunların 3’ünde gole ulaştı. Hücumdaki bu başarıya karşın savunmadaki sıkıntılar yine maçın kaderinde belirleyici rol oynadı. Murat Sağlam-Reyes-Jailson-Dirar’dan oluşan defans hattında özellikle Reyes’in hataları saç baş yoldurdu. Meksikalı futbolcu, yenilen 5 golün 3’ünde bariz hatalıydı.
Fenerbahçe-Real Madrid maçının en çok alkış alan ismi, 5 gol yemesine rağmen kaleci Altay Bayındır oldu. İspanyol ekibi 90 dakikada tam 26 şut atarken bunların 17’sinde çerçeveyi tutturdu. Altay, kalesine gelen 17 isabetli şutun 12’sini kurtarmayı başardı. Opta istatistiklerine göre; Altay, 70.6 kurtarış yüzdesiyle oynarken, Harun Tekin’de bu oran yüzde 33.3 olarak gerçekleşti.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle