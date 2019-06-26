Mehmet Topal'ın menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş'a mı gidiyor?
Fenerbahçe ile yolları ayrılan Mehmet Topal'ın bir sonraki adresi merak konusu olurken, oyuncunun menajeri Batur Altıparmak transferle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak TRT Spor'a açıklamalar yaptı.
Altıparmak, "Bugüne dek Mehmet Topal ile ilgili bir transfer çalışması yapmadık. Biz bir teklif yaptık Fenerbahçe'ye daha önce. Bu sabah itibariyle Mehmet için transfer görüşmelerine başladık. Öncelik yurt dışı." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ SORUSUNA CEVAP
Altıparmak, Mehmet Topal-Beşiktaş yakıştırmalarıyla ilgili soruya, "Beşiktaş'tan bize gelen bir teklif yok." cevabını verdi.
SÜLEYMAN HURMA'DAN AÇIKLAMA
Adı Karagümrük'le anılan Mehmet Topal için kulüp başkanı Süleyman Hurma açıklamalarda bulundu.
Hurma, "Mehmet Topal'ın bizimle anılması çok güzel ama transfer çok zor. Söz konusu olacaksa da her türlü fedakarlık yapılır." ifadelerini kullandı.
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