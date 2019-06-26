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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DHA
26.06.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Mehmet Topal'la yollarını ayırdığını açıkladı

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Fenerbahçe Mehmet Topal'la yollarını ayırdığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, 2012 yılından bu yana sarı lacivertli formayı terleten Mehmet Topal'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır.

Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal’a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

Mehmet Topal'dan veda mesajı

Milli futbolcu Mehmet Topal, Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Topal, "Özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım" dedi.

Topal'ın ayrılık mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olduğum Haziran 2012'den bu yana tek isteğim ve amacım; bu asırlık çınarın başarılara imza atmasına katkı sağlamaktı. Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. Kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2019-2020 sezonuna ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda dün akşam itibariyle ortak bir karar üzerinde uzlaşma sağlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü ile 31.05.2020'de bitecek olan sözleşmemi, kulübümle aldığımız ortak karar ile fesih etmiş bulunuyoruz. Süreç içinde ne konuştum, ne açıklama yaptım. Bundan sonraki süreçte de cevap hakkı doğmadığı sürece konuşmayacağım. Dolayısıyla ağzımdan çıkmayan hiçbir açıklama, tarafıma ait olmayacaktır. Beni seven, bana sahip çıkan, hep arkamda duran bütün koca yürekli Fenerbahçeliler'e, kulüp başkanımız Sayın Ali Koç'a, yönetim kuruluna, tüm takım arkadaşlarıma, Fenerbahçe forması giydiğim süre boyunca bana emek veren bütün hocalarıma ve teknik heyete, Samandıra tesislerinde görev yapan emekçi ablalarım ve abilerime binlerce kez teşekkür ederim. 7 yıl gibi uzun bir süre formasını terlettiğim, şampiyonluklar ve kupalar kazandığım çubukluyu hep güzel anacağım. Her şeyin hayırlısı olması dileğiyle."

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Mehmet Topal, devre arası Antalya kampında bu açıklamaları yapmıştı...

"Taraftarlarımızdan özür dileriz"Süper Lig’in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe’de futbolcu Mehmet Topal basın toplantısı düzenledi. Topal, "Bunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Oyuncuları çok iyi tanıyan ve ne istediğini yüzüne söyleyen bir hoca. Bizim gibi büyük bir camiada şu durumda olmak hiç mi hiç yakışmıyor. Özür dilemek fayda etmiyor ama bütün taraftarlardan özür dileriz. Sürekli bu durumda olduğumuz halde bizi destekliyorlar. Aslında bunların çok iyi bir bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu durumdaki bir takıma destek vermek çok kolay rastlanır bir durum değil. Camia açısından farklı bir ikinci yarı olacak bizim için. İnşallah ikinci yarı kazasız belasız bir şekilde bütün her şeyimizi sahaya koyup, bu durumunun içinden çıkmak istiyoruz" dedi.
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Fenerbahçe Mehmet Topalla yollarını ayırdığını açıkladı

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