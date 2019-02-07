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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.02.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Mehmet Topal cezalı, Zajc kadroda! Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında...

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Mehmet Topal cezalı, Zajc kadroda! Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de sahasında üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 12. sırada giriyor.

Süper Lig'deki son 4 maçından beraberlikle ayrılan Hikmet Karaman yönetimindeki ev sahibi ekip ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor.

Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım cezasını doldurdu

Fenerbahçe'de kart cezalarını tamamlayan Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında formasına kavuşacak.

Martin Skrtel'e Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza verilmiş, daha sonra ceza 2 maça düşürülmüştü. Hasan Ali Kaldırım ise ligde gördüğü 4 sarı kart sebebiyle 1 maç cezalı olmuştu.

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Mehmet Topal cezalı

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, sarı kart cezası sebebiyle İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Mehmet Topal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Erten Ersu ve Oğuz Kağan Güçtekin de yarın görev alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter, sarı kart görmesi durumunda Atiker Konyaspor mücadelesinde takımı yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara başlayan Michael Frey ve Harun Tekin ise teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.

Miha Zajc ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc'ın, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk kez sarı-lacivertli takımın kadrosunda olması bekleniyor.

Transfer döneminin son saatlerinde takıma dahil edilen Slovenyalı futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda maç kadrosunda yer alacak. 

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