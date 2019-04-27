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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.04.2019 - 00:22, Son Güncelleme:

Mehmet Sepil: Başakşehir galibiyeti yetmez

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Mehmet Sepil: Başakşehir galibiyeti yetmez

 Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek ligde kalma adına kritik bir galibiyet alan Göztepe'de Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, iyi bir sonuç aldıklarını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. 

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Sepil, çok zor haftalar geçirdiklerini belirterek, "Bizim için önemli bir galibiyet. Puanla ayrılmak istiyorduk. Takımımız bugün iyi oynadı. Beş haftadır gol atamıyorduk. Maçın başında golü bulunca oyuncuların kendilerine güveni geldi. Oyuncularımız ikinci yarı çok iyi oynadı. Buna ihtiyacımız vardı. Ama yolumuz uzun." ifadelerini kullandı. 

Medipol Başakşehir'in çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Mehmet Sepil, "Rakibimiz hak ederek buraya geldi. Bundan sonra diğer takımlarla keyifli bir zirve yarışı olacak. Onlara başarılar diliyoruz. Bu galibiyet ligde kalmamız için yeterli değil. Daha 4 hafta var. Bu haftaları iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu. 

Takımla yaptığı konuşmalar hatırlatılan Sepil, başkanların yapabileceği şeylerin sınırlı olduğunu aktararak, "Oyuncuları İstanbul'a 1 gün erken çağırdık. Ben de yurt dışından aynı gün geldim. İki gündür otelde kendi aramızda bol bol neler yapabileceğimizi konuştuk, dertleştik. Bilmiyorum faydası oldu mu? İnşallah olmuştur." değerlendirmesini yaptı. 

Ligde üst üste 2 iç saha maçına çıkacaklarını belirten Başkan Mehmet Sepil, şunları kaydetti: 
"Daha sonra Bursa deplasmanı var. Ligde avantaj, dezavantaj... gördünüz yani. Kendi sahamızda Akhisarspor ve yine bizim gibi alt sıralarda olan takımlara yenildik. Ancak Medipol Başakşehir'i güzel bir oyunla yendik. Çok çekişmeli bir lig oluyor. Daha çok şey olur. Önümüzdeki maçların hiçbiri belli değil. Tek tek bütün maçları kazanmalıyız." 

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