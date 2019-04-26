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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.04.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir 0-2 Göztepe

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Medipol Başakşehir 0-2 Göztepe

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, evinde Göztepe'yi konuk etti. Kümede kalma yarışı veren İzmir temsilcisi, Başakşehir'i 2-0 yenerek İstanbul ekibine şampiyonluk yolunda büyük darbe vurdu. Konuk takımın gollerini 7. dakikada Jerome ve 86'da Deniz Kadah kaydetti. Başakşehir'in iki golü VAR ile ofsayte takıldı. Galatasaray, Konya'da galip gelirse liderliğe ortak olacak.

STAT:  3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Serdar, Clichy, İrfan (Dk. 71 Bajic), Emre, Visca, Mossoro (Dk. 57 Napoleoni), Elia (Dk. 46 Adebayor), Robinho

GÖZTEPE: Beto - Tayfur, Titi, Reis, Berkan, Poko, Castro, Deniz, Halil (Dk. 71 Gouffran), Serdar (Dk. 90+2 Alpaslan), Jerome (Dk. 80 Borges)

GOLLER: Dk. 7 Jerome, Dk. 85 Deniz (Göztepe)

SARI KARTLAR: Caiçara, Robinho (Medipol Başakşehir) - Reis (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Göztepe golü buldu. Serdar Gürler'in sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topta Titi'nin topuk pasıyla topu önünde bulan Jerome'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

13'üncü dakikada Mossoro'nun pasında ceza sahası yayı üzerinden Robinho'nun etkili şutu auta gitti. 

45'inci dakikada Medipol Başakşehir'in golü VAR kararıyla iptal edildi. Caiçara'nın ara pasında Visca'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 

Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. 

56'ncı dakikada Göztepe kontra atağında Halil ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, kaleci Mert'ten dönen topta altıpasa doğru yükselen topa Jerome'un etkisiz kafa vuruşu Mert'te kaldı.

61'inci dakikada İrfan Can rakip ceza sahasına çalımlarla girdi ve içeriye çevirdi, Robinho'nun tek vuruşunda kaleci Beto topu kornere çeldi. 

69'uncu dakikada Napoleoni'nin uzaktan şutu savunmadan sekti ve ters tarafta İrfan'ın önünde kaldı. İrfan'ın sert şutu auta gitti. 

74'üncü dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında Adebayor'un dokunuşuyla top arka direğe doğru açıldı, Napoleoni önünde kalan topa sert vurdu, meşin yuvarlak Beto'da kaldı. 

78'inci dakikada Mahmut'un ceza sahası içine havadan pasında Robinho etkili bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Beto topu çizgiden çıkardı. 

85'inci dakikada Göztepe'nin 2'nci golü geldi. Deniz, Serdar Taşçı'ya yapılan baskı sonrası kazanılan topla kendi sahasından rakip ceza sahasına kadar topu sürdü ve etkili bir şutla takımının 2'nci golünü kaydetti: 0-2.

90+1'inci dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası sağ çaprazında Deniz'in sert şutu üstten auta gitti.

90+3'üncü dakikada Castro'nun kaleci Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda Mert topu uzaklaştırdı.  

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