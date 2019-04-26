BaÅŸakÅŸehir kaybetti, hesaplar karÄ±ÅŸtÄ±! Ä°ÅŸte puan durumu ve kalan maÃ§lar..

BaÅŸakÅŸehir kaybetti, hesaplar karÄ±ÅŸtÄ±! Ä°ÅŸte puan durumu ve kalan maçlar..
Spor Toto SÃ¼per Lig'de BaÅŸakÅŸehir'in GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda 3 puan kaybÄ± yaÅŸamasÄ±yla iÅŸler deÄŸiÅŸti. Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ bu sonuÃ§la zirve iÃ§in daha somut hayaller kurmaya baÅŸladÄ±. . Ligin ortalarÄ±nda 'yarÄ±ÅŸtan koptu' denilen siyah-beyazlÄ±lar da geriden gelerek ipi gÃ¶ÄŸÃ¼sleme ÅŸansÄ±na sahip...
Lider BaÅŸakÅŸehir ile ikinci Galatasaray arasÄ±ndaki puan farkÄ± 3'te kaldÄ±. Galatasaray, Konya'da galip gelirse zirveye ortak olacak.ÂBeÅŸiktaÅŸ ise AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ yenerse BaÅŸakÅŸehir ile arasÄ±ndaki puan farkÄ±nÄ± 3'e indirecek.. ÃœÃ§ takÄ±m arasÄ±ndaki oynanacak kritik maÃ§lar sonucunda tablonun deÄŸiÅŸme ihtimali yÃ¼ksek.
Ä°ÅŸte puan durumu ve ÅŸampiyonluk potasÄ±ndaki BaÅŸakÅŸehir, Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kalan maÃ§larÄ±...
30. Hafta
Atiker Konyaspor - Galatasaray
BeÅŸiktaÅŸ - AnkaragÃ¼cÃ¼
31. Hafta
Galatasaray - BeÅŸiktaÅŸ
Sivasspor - BaÅŸakÅŸehir
32. Hafta
Ã‡aykur Rizespor - Galatasaray
BaÅŸakÅŸehir - AnkaragÃ¼cÃ¼
BeÅŸiktaÅŸ - Alanyaspor
33. Hafta
Galatasaray - Medipol BaÅŸakÅŸehir
Trabzonspor - BeÅŸiktaÅŸ
34.Hafta
Sivasspor - Galatasaray
BaÅŸakÅŸehir - Alanyaspor
BeÅŸiktaÅŸ - KasÄ±mpaÅŸa
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