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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.03.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Malatyaspor Barış Alıcı'yı bir yıl daha kiralamak istiyor

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Malatyaspor Barış Alıcı'yı bir yıl daha kiralamak istiyor

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Barış Alıcı resmi açıklamada bulundu.

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Barış Alıcı'yı gelecek sezonda kiralık olarak kadrosunda tutmak için harekete geçti.

Evkur Yeni Malatyaspor, devre arasında stoper Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferi karşılığında kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna katmıştı. Genç oyuncunun performansından memnun olan sarı kırmızılı kulüp, Alıcı'yı gelecek sezonda kiralık olarak kadrosunda tutmak istiyor.

Malatyahaber'de yer alan habere göre; Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, "Barış Alıcı'dan memnunuz. Sezon sonunda Fenerbahçe ile görüşeceğiz. Barış'ı gelecek sezon da kiralamak istiyoruz" dedi.

21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Evkur Yeni Malatyaspor'da şuana kadar 5'li lig, 4'ü ise kupa olmak üzere 9 karşılaşmada görev aldı.

Alıcı, Spor Toto Süper Lig'de sarı kırmızılı formayla 5 karşılaşmada 130 dakika mücadele etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada 273 dakika sahada kalan genç oyuncu, 2 gol atarken, 1'de asist yapma başarısı gösterdi.

Altınordu formasıyla 57 karşılaşmada 13 gol, 15 asistlik performans gösteren ve sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Alıcı, Evkur Yeni Malatyaspor'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

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