Abdullah Avcı, Roman Neustadter'i istedi
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fenerbahçeli defans Roman Neustadter, Abdullah Avcı’nın radarına girdi. Tecrübeli çalıştırıcı, yönetiminden Roman Neustadter’i istedi.
Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek oyuncuların yeni adresleri belli oluyor. Martin Skrtel sezon sonunda İtalya'nın Parma takımına giderken, Şener Özbayraklı kıta değiştirip, Galatasaray'da forma giyecek. Şener gibi kıta değiştirecek bir diğer isim ise Roman Neustadter olacak.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk ipini göğüslemesine kesin gözüyle bakılan Başakşehir, sarı lacivertlilerin 31 yaşındaki Rus yıldızına talip.
Turuncu-lacivertlilerin devre arasında da bu oyuncuyu Fenerbahçe'den istediği ancak Serdar Aziz transferi son anda gerçekleştiği için yönetimin Rus yıldızı vermediği öğrenildi. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın topu oyuna sokan stoper düşüncesine uyduğu için Neustadter'i istediği belirtildi.
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