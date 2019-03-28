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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
28.03.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Real Madrid'in ardından Barcelona da Sloukas'ın peşinde

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Real Madrid'in ardından Barcelona da Sloukas'ın peşinde

Barcelona'nın Fenerbahçe' Beko'nun oyun kurucusu Kostas Sloukas'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Barcelona, Real Madrid'in de gündeminde olduğu iddia edilen Kostas Sloukas'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. 

Encestando ve Onda Madrid'in haberine göre; Barcelona, Fenerbahçe Beko'nun Yunan guardı Kostas Sloukas'ı radarına aldı. Haberde Fenerbahçe Beko'nun bütçeyi koruması ve Zeljko Obradovic'le de devam etmesi halinde transferin gerçekleşmesinin zor olduğu belirtilirken, Sloukas'ın gelecek sezon sözleşmesinde opisyon bulunduğu ifade edildi.

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