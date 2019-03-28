Real Madrid'in ardından Barcelona da Sloukas'ın peşinde
Barcelona'nın Fenerbahçe' Beko'nun oyun kurucusu Kostas Sloukas'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.
Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Barcelona, Real Madrid'in de gündeminde olduğu iddia edilen Kostas Sloukas'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Encestando ve Onda Madrid'in haberine göre; Barcelona, Fenerbahçe Beko'nun Yunan guardı Kostas Sloukas'ı radarına aldı. Haberde Fenerbahçe Beko'nun bütçeyi koruması ve Zeljko Obradovic'le de devam etmesi halinde transferin gerçekleşmesinin zor olduğu belirtilirken, Sloukas'ın gelecek sezon sözleşmesinde opisyon bulunduğu ifade edildi.
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