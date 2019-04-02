Malatya'da hayal kırıklığının adı; Kamara
Yeni Malatyaspor'da kampa gecikmeli katılan Kamara kadro dışı bırakıldı. Fulham'dan büyük umutlarla transfer edilen yıldız isim tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı...
Spor Arena | Galatasaray ile oynayacağı maçı hazırlıklarına 3 gündür İstanbul’da devam eden Yeni Malatyaspor'da kampa gecikmeli katılan Kamara, Erol Bulut'un kararıyla kadro dışı bırakıldı.
Başakşehir’in tesislerinde çalışmalarını tamamlayan Yeni Malatyaspor’da, büyük umutlarla kadroya katılan Kamara hayal kırıklığı yarattı.
Premier Lig’den Malatya'nın yolunu tutan Aboubakar Kamara, bugüne dek yalnızca 56 dakika sahada kalabildi.
Kamara’nın, yarım sezon için maliyeti ise 800 bin euroya (4.9 milyon TL).
Lig maçında takım arkadaşı Mitrovic ile Kamara, Fulham’da da kulüp tesislerinde kavga çıkartmış ve hatta gözaltına alınmıştı.
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Kamara'nın Premier Lig'den kiralık geldiği Fulham, bu hafta sahasında Manchester City'ye mağlup olmuştu...
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