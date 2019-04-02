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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.04.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Şener Özbayraklı bedavaya Kartal'a!

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Şener Özbayraklı bedavaya Kartal'a!

Ara transfer döneminde Beşiktaş’a transferi direkten dönen Şener Özbayraklı, tekrar Kara Kartal’ın radarına girdi. Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda boşa çıkacak olan tecrübeli sağ beki lig bitiminde bedelsiz olarak bu kez renklerine bağlamayı hedefliyor.

Siyah-Beyazlılar, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Yönetim, ara transfer döneminde de takımın gündemine gelen Fenerbahçe’nin tecrübeli sağ beki Şener Özbayraklı için tekrar düğmeye bastı. Ocak ayında transferi, yıllık ücret konusunda yapılan pazarlıklardan sonuç alınamaması sebebiyle gerçekleşmeyen deneyimli isimin yeniden listeye eklendiği bildirildi.

Sarı- Lacivertliler’le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milli futbolcuyla menajeri aracılığıyla bu hafta içerisinde pazarlıkların başlaması planlanıyor. Kulübüyle olan sözleşmesinin bitimine 6 aydan az kalması sebebiyle başka kulüplerle görüşme hakkı bulunan Şener’in, kulübün şartlarına uyması halinde bu kez Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

Bursa’da Güneş’le parladı

Fenerbahçe’de görev yaptığı 4 sezonda 110 karşılaşmaya çıkan Şener Özbayraklı, rakip fileleri 4 karşılaşmada sarsmıştı. Kanarya’dan önce forma giydiği Bursaspor’da Beşiktaş’ın mevcut teknik direktörü Şenol Güneş’le birlikte çalışan Şener, tecrübeli isimle büyük bir çıkış yaşamıştı. (Fanatik)

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Fenerbahçe hafta sonu deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Başkent ekibinde zorlu maçın hazırlıkları sürüyor...

"Fenerbahçe'nin çok kaliteli ayakları var"MKE Ankaragücü'nün Hırvat stoperi Ante Kulusic, Süper Lig'in 27. haftasında Pazar günü sahalarında konuk edecekleri Fenerbahçe'nin kaliteli bir takım olduğunu ancak kendilerinin de iyi bir ekip olduklarını söyledi.
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