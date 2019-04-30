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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.04.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a yanıt

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Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a yanıt

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde genel sekreterlik ve basın sözcülüğü görevi yürüten Mahmut Uslu, başkan Ali Koç'un divan toplantısındaki sözlerine yanıt verdi.

Mahmut Uslu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

Cumartesi günü yapılan Fenerbahçe Spor Klubü Yüksek Divan Toplantısında Sayın Ali Koç tarafından isim verilmeden, eski bir yönetici olarak bahsettiği şahsım adına, hakkımda söylenmiş konulara cevap verme mecburiyetim olduğunu düşünmekteyim.

Öncelikle, saygısızlık olarak nitelendirdiğim Sayın Koç’un toplantıda “car car konuşuyor” ifadesinin kulubümüzün resmi sitesinde yazılı olarak yayınlanmamış olmasını kendisi adına olumlu bir gelişme olarak görüyorum.

Sayın Koç tarafından şahsıma atfedilen “evimize haciz geldi” sözleri bana ait değildir. Bir gazeteci tarafından benim ağzımdan çıkmış gibi yayınlanmış, karşılığında haber tekzip edilmiş ve gazeteci aleyhine dava açılmıştır. Başkanımız Aziz Yıldırım’a, şahsıma ve diğer eski yönetici arkadaşlarımıza faktoring firmaları tarafından gönderilen tüm hukuksal dokümanların birer örneği Kulübümüze de gönderilmiş olduğundan Sayın Koçun evime haciz gelmediğini zaten bilmesi gerekmektedir. Tıpkı kendisine ve diğer yönetici arkadaşlarımıza haciz gitmediğini de bildiği gibi. Bu itibarla Sayın Koç’un, isim vermemiş olsa da şahsımla ilgili olarak, kamuoyu önünde bu şekilde aslı astarı ve gerçekliği olmayan bir konu üzerinden konuşmuş olması son derece üzücüdür.

Diğer bir konu ise “böyle arkadan konuşmak olmaz” şeklindeki ifadesidir. Seçim gününden bu yana ne Sayın Koç ve yeni yönetimimizi, ne ben nede bir başka arkadaşım eleştirmedik. İcraatları hususunda tek kelime dahi konuşmadık. Zira bizler bu kulüp için söyleyecek sözü ve fikirleri olan tutkulu Fenerbahçelileriz. Nerede ve ne zaman konuşacağımızı da çok iyi biliriz. Gerektiğinde ve zamanı geldiğinde hiç korkmadan inandığımız düşüncelerimizi söylemekten asla geri durmayız.

Ayrıca, aldığınız yanlış kararların ve yaşanan başarısızlıkları istediğiniz gibi her zaman ve her yerde, kamuoyu önünde tartışabilirim. Bugün, gündem değiştirmek için gerçekliği olmayan konuları tartışma konusu yapmanın da bundan mağduriyet çıkarmanın da ne vakti ne yeridir. Bunun hiç kimseye de faydası yoktur.

Son olarak ifade etmek isterim ki Sayın Koç tarafından da kabul edildiği üzere Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı, kulüp tarihimizin en kötü dönemini geçirmektedir. Sayın Ali Koç, öncelikle ve ivedilikle bu noktaya eğilmeli ve çıkış stratejileri üretmelidir. Bunun yerine kamuoyu yaratma hevesi ile suni gündem, suni kavgalar ve suni düşmanlar ile Fenerbahçe’nin geçireceği tek bir günü kaybedecek zamanı yoktur.

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Mahmut Usludan Ali Koça yanıt

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