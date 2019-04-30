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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.04.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Fenerbahçe’de bu sezonun yıldızı taraftarI

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Fenerbahçe’de bu sezonun yıldızı taraftarI

Takımını sezon başından bu yana yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar kötü gidişata rağmen tribünleri tıka basa doldurdu.

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftası geride kalırken, Fenerbahçe 34 puanla 14’üncü sırada yer aldı. 1-1’lik beraberliğin ardından 3 gün izin yapan sarı-lacivertli kafile önlerinde kalan maçlara odaklandı. İlk etapta ligin 31’inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmaya yoğunlaşan Fenerbahçe kafilesi, mücadeleden galip gelmenin planlarını yapıyor. Bugün başlacak idmanlar ile Kasımpaşa hazırlıklarına başlayacak Fenerbahçe’de hedef mutlak galibiyet. Takımı her koşulda destekleyen sarı-lacivertli taraftarlar ise seyirci ortalamasında liderliği elinden bırakmıyor.

SEYİRCİ ORTALAMASINDA LİDER FENERBAHÇE

Süper Lig’deki seyirci ortalaması geçtiğimiz yıla oranla bu sezon yüzle 43’lük artış gösterdi. Karşılaşmaların oynandığı statlara gelerek takımlarına destek olan taraftarlar da yükselerek gelişim sağladı. Takımı sezon başından bu yana yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar kötü gidişata rağmen her zaman desteklerini esirgemedi. Kendileri üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getiren taraftarlar, hem iç sahada hem de deplasmanda gönül verdiklerin takımlarının yanında oldu. Kötü gidişata tahammülü kalmayan 12’nci Adam, Trabzonspor maçının son dakikalarında başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve oyunculara ciddi şekilde tepki gösterse de seyirci ortalamasında yaklaşık 37 bin ile liderliği elinden bırakmıyor.

Valbuena bunu hep yapıyor
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TRABZONSPOR’UN GALİBİYET HASTERİNE İZİN VERMEDİ

Fenerbahçe, Trabzonspor’un 22 yıllık galibiyet hasretine izin vermedi. En son 23 Ağustos 1997 yılında Kadıköy’de 3-1 galip gelen bordo-mavili ekip, Süper Lig’in 30’uncu haftasında oynanan maçın 90+6’ncı dakikasında bulduğu golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

28 SEZON SONRA BÜYÜK MAÇ KAZANAMADI

Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak 28 sezon sonra sahasında büyük maç kazanamadı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük rakipleri karşısında üstünlük sağlayan sarı-lacivertli ekip bu sezon rakipleri karşısında hiçbir karşılaşmada gülen taraf olmadı.

Fenerbahçe’de bu sezonun yıldızı taraftarI

Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray karışışında bu sezon oynadığı 6 mücadelenin 5’inde beraberlik yaşayan sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısında bordo-mavili ekip ile oynadığı maçta yenildi.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR MAÇLARINI EKSİK BİTİRDİ

Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında oynadığı Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını 1 oyuncusundan yoksun bitirdi. Sarı-lacivertli ekipte Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray maçında 45’inci dakikada Diagne’ye yaptığı hareketi ile kırmızı kart görürken, Trabzonspor karşılaşmasının 71’inci dakikasında Sadık Çiftpınar ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ancak taraftarının desteği ile geriden gelmeyi başaran Fenerbahçe iki maçtan da 1-1’lik skorla ayrıldı.

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