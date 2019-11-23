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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Luyindama depremi!

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Luyindama depremi!

Galatasaray'da milli takımda sakatlanan savunma oyuncusu Christian Luyindama’nın sağlık durumu belli oldu.

 Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanan ve dün sabaha karşı İstanbul’a dönen Luyindama’nın yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği ifade edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak başarılı oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Luyindama böylece sezonu kapatmış oldu.

12 milyon Euro değer biçilmişti

Sarı kırmızılı sağlık heyetine göre Luyindama’nın bu derece ciddi sakatlanmasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin sağlık heyetinin büyük ihmali var. Kulüp Doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada “Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımında bu sakatlığın gözden kaçırılması büyük bir skandal” dedi. Bu sezon takımıyla 15 maça çıkan Luyindama’nın iki hafta içinde ameliyat olması bekleniyor. Bu haber Galatasaray’da deprem etkisi yarattı zira sarı kırmızılılar, 12 milyon Euro değer biçtikleri oyuncuyu devre arasında satmayı planlıyordu.

Devre arası planları alt üst oldu

Geçen sezonun devre arasında Belçika’nın Standard Liege takımın kiralanan, yaz transfer döneminde bonservisi alınan Luyindama’nın satışından gelecek parayla devre arasında takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılı kulüp olası bir gelirden olduğu gibi savunmaya takviye için harcama yapmak durumunda kalacak. Bu sakatlık üç kulvarda birden mücadele eden G.Saray’da rotasyona da büyük darbe vuracak. Aslan’ın A takım kadrosunda stoper olarak Ahmet Çalık ve Marcao kaldı. Defansif orta saha olsa da stoper orijinli olduğu için Ryan Donk da bu mevkide görev alabiliyor.

Luyindama depremi

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