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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Adem KABAYEL - Cengiz MALGIR
22 Kasım 2019 - 21:05,

Galatasaray-Başakşehir maçında çok konuşulan anlar! Fatih Terim ve Arda Turan...

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda Fatih Terim-Arda Turan gelişmesi yaşandı.

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İşte karşılaşmada yaşanan detaylar...

2TERİMDEN 3 DEĞİŞİKLİK

TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlıklardan dolayı ilk 11'i kurmakta güçlük çekti. Deneyimli teknik adam, Gaziantep maçında ilk 11'de sahaya çıkan Muslera, Luyindama ve Andone'yi sakatlıklarından dolayı kadroya alamadı. Terim, Medipol Başakşehir karşısında Muslera'nın yerine Okan Kocuk, Luyindama'nın yerine Donk ve Andone'nin yerine Babel'e şans vererek başladı. Galatasaray sahaya; Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Adem Büyük ve Babel ilk 11'iyle çıktı.

3BURUK 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

BURUK 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının ligin 11'inci haftasında oynadığı MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inden 2 ismi değiştirdi.Buruk, Ankaragücü maçında ilk 11'de şans tanıdığı Gulbrandsen ve Berkay Özcan'ın yerine Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.Medipol Başakşehir sahaya; Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Visca, İrfan Can Kahveci ve Crivelli ilk 11'iyle çıktı.

4OKAN KOCUK İLK KEZ KALEDE

OKAN KOCUK İLK KEZ KALEDE

Galatasaray'ın sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Okan Kocuk, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçını Medipol Başakşehir'e karşı oynadı. Hazırlık maçlarında süre alan 24 yaşındaki file bekçisi, yeni takımıyla ilk resmi maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı.

5HARRY KEWELLA PLAKET

HARRY KEWELL'A PLAKET

Galatasaray'ın bir dönem formasını giyen eski futbolcu Harry Kewell'a maç öncesi forma ve plaket takdimi yapıldı.

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Maç öncesi Türk Telekom Stadyumu'na gelen Kewell'a kulübün 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından plaket ve sarı kırmızılı takımda oynadığı dönemde giydiği forma numarası olan 19 numarayı taşıyan forma hediye edildi. Kewell, tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamlarken, sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncuyu alkışladı.

7ŞEHİT ÖĞRETMENLER UNUTULMADI

ŞEHİT ÖĞRETMENLER UNUTULMADI

Galatasaraylı taraftarlar, müsabaka öncesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın da isminin yer aldığı, "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Mekanınız cennet olsun, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz" yazılı pankartı açtı.

8GALATASARAYDA EKSİKLER CAN SIKIYOR

GALATASARAY'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısına sakatlarından dolayı eksik bir kadroyla çıktı. Fernando Muslera ve Christian Luyindama'nın milli takımda yaşadığı sakatlıklardan dolayı oyuncularından faydalanamayan teknik direktör Fatih Terim, diğer sakat oyuncuları Radamel Falcao ve Florin Andone'nin yanı sıra geçen sezondan bu yana tedavi süreci süren Emre Akbaba'yı da Başakşehir'e karşı kullanamadı.

9FATİH TERİM İLE ARDA TURAN ARASINDAKİ BUZLAR ERİDİ

FATİH TERİM İLE ARDA TURAN ARASINDAKİ BUZLAR ERİDİ

Bu karşılaşma öncesi Başakşehir'de maça yedek başlayan Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına gitti.

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Fatih Terim ile kucaklaşan Arda Turan, tecrübeli teknik adama başarılar diledi ve elini öptü.

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Fatih Terim ile Arda Turan'ın arası EURO 2016'da Milli Takım kapında yaşanan sorunla açılmıştı.

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Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzlar eridi

Medipol Başakşehirli Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sarılarak başarılar diledi

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