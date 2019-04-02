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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.04.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

Lucescu resmen açıkladı! Beşiktaş...

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Lucescu resmen açıkladı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ta sezon sonu için Razvan Lucescu'nun adı adaylar arasında geçerken ünlü teknik adam Yunan basınına açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ta sezon sonu teknik direktör adayları arasında yer alan Razvan Lucescu'dan açıklama geldi.

Yunan basınına konuşan Lucescu, Beşiktaş'a gideceği yönündeki iddialar hakkında "Yurt dışından hiçbir kulüple görüşmüyorum. Tamamen PAOK'a konsantre olmuş durumdayım. Sözleşmem devam ediyor ve bu fırsatı bana tanıyan başkana sonsuz saygı duyuyorum. Ayrılmak istersem ilk olarak onunla konuşacağım. Şu an için tekliflerle ilgilenmiyorum." ifadelerini kullandı.

Luce'li PAOK, Yunanistan Ligi'nde Olympiakos'un 10 puan gerisinde bulunuyor.

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