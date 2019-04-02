Lucescu resmen açıkladı! Beşiktaş...
Beşiktaş'ta sezon sonu için Razvan Lucescu'nun adı adaylar arasında geçerken ünlü teknik adam Yunan basınına açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'ta sezon sonu teknik direktör adayları arasında yer alan Razvan Lucescu'dan açıklama geldi.
Yunan basınına konuşan Lucescu, Beşiktaş'a gideceği yönündeki iddialar hakkında "Yurt dışından hiçbir kulüple görüşmüyorum. Tamamen PAOK'a konsantre olmuş durumdayım. Sözleşmem devam ediyor ve bu fırsatı bana tanıyan başkana sonsuz saygı duyuyorum. Ayrılmak istersem ilk olarak onunla konuşacağım. Şu an için tekliflerle ilgilenmiyorum." ifadelerini kullandı.
Luce'li PAOK, Yunanistan Ligi'nde Olympiakos'un 10 puan gerisinde bulunuyor.
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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen 'Beşiktaş' sorusuna bu yanıtı vermişti...
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