Bir devrin sonu! Mustafa Pektemek...
Beşiktaş’ta 2011 yılından beri görev yapan Mustafa Pektemek’in kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor...
Beşiktaş’ta 2011 yılından beri görev yapan Mustafa Pektemek’in kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor...
Bu sezon 17 karşılaşmada 5 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcunun, yönetimin yeni kontrat teklifinde bulunmaması sebebiyle yeni takım arayışında olduğu belirtildi.
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