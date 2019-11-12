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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.11.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Loris Karius, Beşiktaş'taki en başarılı dönemini yaşıyor

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Siyah-beyazlı takımın Alman kalecisi, Süper Lig'in son 5 maçında kalesinde bir gol gördü - Bu sezon 10 lig karşılaşmasında 10 gol yiyen Karius, bir gol ortalamasıyla oynadı. Karius, geçen sezonki 29 karşılaşmada 39 gol yiyerek 1,34 ortalamayla sezonu tamamladı.

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius, başarılı performansıyla takımının zirveye ortak olmasında katkı sağladı.

Siyah-beyazlı kulübün geçen sezon İngiltere'nin Liverpool ekibinden 2 yıllığına kiraladığı Karius, Beşiktaş'a geldiğinden beri Süper Lig'deki en iyi dönemini son 5 haftada yaşadı.

Alman kaleci, son 5 maçta adeta kalesini gole kapattı. Söz konusu dönemdeki 4 maçta gol yemeyen 26 yaşındaki file bekçisi, sadece bir karşılaşmada gole engel olamadı.

Bu sezon gol yeme oranı bir

Bu sezon 10 lig maçında görev alan Karius, kalesinde 10 gol gördü.

Karius, sakatlığı nedeniyle ligin ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan ve Beşiktaş'ın 3-0 mağlubiyetiyle tamamlanan maçta görev alamadı.

Ligdeki 10 maçta 10 yiyen Alman kaleci, bir gol ortalamasıyla oynadı.

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Geçen sezon performansı kötüydü

Alman file bekçisi, geçen sezonki kötü performansıyla eleştirilere maruz kalmıştı.

Karius, Süper Lig'deki 29 karşılaşmada 39 gole engel olamadı ve 1,34 ortalamayla sezonu tamamladı.

Bu arada Karius'un geçen sezon şans bulduğu Akhisarspor maçını Beşiktaş, hükmen 3-0 kazanmıştı. Ligin 18. haftasında oynanan karşılaşma 3-1 siyah-beyazlı ekibin üstünlüğüyle tamamlanırken, Türkiye Futbol Federasyonu, isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan oyunculara yer vermesinden dolayı Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi yönünde karar almıştı.

Geçen sezonki performansını şimdiden yakaladı

Alman kaleci, geçen sezon 29 maçta yakaladığı performansı, 2019-2020'nin 10 maçlık bölümünde yakaladı.

Karius, 2018-2019'da hükmen kazanılan Akhisarspor maçı dışında 5 maçta kalesini gole kapadı. Siyah-beyazlı oyuncu, Galatasaray, Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında gol yemezken, ikinci devrede ise Bursaspor ve Göztepe karşılaşmalarında aynı performansı gösterdi.

Alman kaleci, bu sezon görev aldığı 10 maçın 5'inde gol yememe başarısı gösterdi. Karius; Göztepe (3-0), Aytemiz Alanyaspor (2-0), MKE Ankaragücü (0-0), Galatasaray (1-0) ve Yukatel Denizlispor (1-0) maçlarında başarılı performansıyla göz doldurdu.

En uzun gol yememe serisini de bu sezon gerçekleştirdi

Beşiktaş'ta ikinci sezonunu geçiren Karius, ilk kez üst üste gol yememe serisini de bu sezon yakaladı.

Geçen sezon sadece ligin 14. haftasında Galatasaray ve 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor'dan üst üste gol yemeyen Karius, diğer 3 başarılı performansını ise ara ara gerçekleştirdi.

Alman file bekçisi, bu sezon ligde 7'den 9. haftaya kadar oynanan Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında kalesini gole kapattı. Karius, böylece Beşiktaş'taki en uzun gol yememe serisine de imza attı.

Loris Karius, Beşiktaştaki en başarılı dönemini yaşıyor

Loris Karius, Beşiktaştaki en başarılı dönemini yaşıyor

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