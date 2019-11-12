Ricardo Quaresma'nın büyük hayali!
Sezon başında Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Portekiz basınına konuştu.
Spor Arena Dış Haber | Süper Lig'de Kasımpaşa formasını giyen Ricardo Quaresma, Portekiz basınına röportaj verdi ve büyük hayalini açıkladı.
36 yaşındaki futbolcu, ''Ben sadece işimi yapıyorum ama Euro 2020'de Portekiz ile oynama hayalim tabii ki var. Bu konuda sakinim, kendime çok dikkat ediyorum. Sağlıklı besleniyorum. Zamanı geldiğinde neler olacağını göreceğiz.'' diye konuştu.
''FORMDA BİR TAKIM YOK''
Portekiz Ligi hakkında da konuşan Quaresma, ''Formda bir takım göremedim. İnişli çıkışlı performans gösteriyorlar. Ancak lig daha yeni başladı, daha oynanacak çok maç var.'' dedi.
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