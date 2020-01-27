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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 01:42,Son Güncelleme:/

Lille 0-2 PSG

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Lille 0-2 PSG

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i 2-0 yendi

Ligue 1'in 21. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile Lille karşılaştı. Misafir ekip PSG, Neymar'ın 28'inci ve 52'nci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

Puanını 52'ye yükselten PSG, liderliğini sürdürdü.

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Lille 0-2 PSG

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