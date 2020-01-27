PSG'den Neymar, Kobe Bryant'ı andı!
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı andı.
Neymar, Paris Saint-Germain'in Lille ile deplasmanda oynadığı maçı 2 golle tamamladı.
Neymar 52. dakikada penaltıdan kaydettiği gol sonrasında kameralara parmaklarıyla '24' işareti yaparak golünü Kobe Bryant'a armağan etti.
Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçiridği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti.
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