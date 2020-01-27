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Haber Giriş: 27.01.2020 - 00:54,Son Güncelleme:/

PSG'den Neymar, Kobe Bryant'ı andı!

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PSG'den Neymar, Kobe Bryant'ı andı!

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı andı.

Neymar, Paris Saint-Germain'in Lille ile deplasmanda oynadığı maçı 2 golle tamamladı.

Neymar 52. dakikada penaltıdan kaydettiği gol sonrasında kameralara parmaklarıyla '24' işareti yaparak golünü Kobe Bryant'a armağan etti.

Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçiridği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti.

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PSGden Neymar, Kobe Bryantı andı

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