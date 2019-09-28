Levent Şahin: "Bu böyle devam etmeyecek"
Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu.
"Sıkıntımız sürüyor, topu aktarma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz"
"Maç başlamadan önce beklediğimiz, motive olup daha yüksek şiddetle oynamayı düşündüğümüz oyunu oynayamadık. Bizler ve izleyenler tarafından görülmüştür bu. Sıkıntımız sürüyor, topu aktarma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz."
"Bu böyle devam etmeyecek"
"Bu böyle devam etmeyecek. En kısa sürede daha iyi olup bundan sonra daha iyi bir Galatasaray izleteceğiz. Pozisyonları değerlendiremedik, rakip de değerlendiremedi. Maçın hakkı buydu diyebilirim. Söyleyebileceğim tek şey istenen ve beklenen oyun sahaya yansıtılmadı. Bunun haricinde bir şey söyleyemeyeceğim."
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