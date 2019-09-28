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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.09.2019 - 22:42, Son Güncelleme:

Ersun Yanal maç sonu Deniz Türüç açıklaması

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Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, yakaladıkları pozisyonlarla maçta gole yakın taraf olduklarını söyledi.

Yanal, Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıktıklarını belirterek, "Beklentimiz gol atmak ve kazanmaktı. Bunu ortaya koymak istedik. Son dakikalarda maçı biz kontrol ettik ettik ve öne geçebilirdik. Gole biz daha yakındık. Bu futbolumuzu geliştirerek devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Takımdaki bazı oyuncuların mevki problemleri olduğunu dile getiren Ersun Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstemediğimiz oyun şekli ortaya çıkıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe büyük takımlar. Rakipleri var. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Anadolu takımları da iyi mücadele veriyor. Zamanı doğru yönetip ve Fenerbahçe'nin gücünü doğru kullanıp, sonuca ulaşmak istiyoruz. Taraftarımızın, camiamızın ve yönetimimizin desteğini alıyoruz. Birçok konuda önde olduğumuz istatistiklerin bugün bir takım karşılığını gördük. Bunları daha da geliştireceğimizi düşünüyorum."

Uzun bir süreci yönettiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Gelişerek gidiyoruz. Birçok pozisyon eksikliğimiz olmasına rağmen oyuncuların özverisi ve disipliniyle oldukça iyi organize oluyoruz. Uzun bir süreci doğru yöneterek, şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Yanal, ikinci yarının başında oyuna aldığı fakat 90 2. dakikada çıkardığı Deniz Türüç ile ilgili bir soruya, "Herhangi bir problem yok. Ufak değişiklikler var. Çok pozisyon problemi yaşayan bir takım olduğumuz için zaman zaman bu değişiklikler olacak. Deniz, Fenerbahçe'ye uyum sağlıyor. Çok iyi gelişiyor. Yoluna devam edecek." cevabını verdi.

Yanal, son olarak futbolcuların takıma çabuk alışmalarını önemsediğini aktararak, "Uzun bir süreçte takım olacağız gibi gözüküyor. Oyuncuların gayretlerinden memnunum. En ufak bir şüpheniz olmasın. Daha kaliteli bir takım seyredeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Ersun Yanal maç sonu Deniz Türüç açıklaması

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