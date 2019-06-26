Küme düşen Bursa'nın oyuncuları kapış kapış
Spor Toto Süper Lig'e veda eden yeşil beyazlı ekibin futbolcularına, birçok talip var...
UMUT Meraş, Beşiktaş’la anlaştı, Ertuğrul Ersoy, Lecce’ye gitti. Yusuf Erdoğan da Galatasaray’da. Ligden düşen Bursa’nın oyuncuları adeta kapış kapış... Kimi bonservisiyle, kimisi ise alacaklarına karşılık kulüpten ayrılıyor...
ÇIKARKEN 35 DÜŞERKEN 4.7 MİLYON TL
Küme düşen kulüpler, ‘Paraşüt yardımı’ adı ile verilen desteğin artırılmasını istiyor. Yayın gelirlerinin 14.1 milyon lirası küme düşen 3 kulübe eşit olarak veriliyor. Sezon başında 18 kulübe 35 milyon TL ayakbastı parası var. Yani; küme düşen 4.7 milyon TL, Süper Lig’e çıkan ise 35 milyon TL alıyor.
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