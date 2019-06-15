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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka'da mutlu son yakın

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Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka'da mutlu son yakın

Fenerbahçe transferde üç futbolcuya odaklanmış durumda...

Sarı lacivertli kulüp; Aleksandar Kolarov, Yevhen Konoplyanka ve Ljubomir Fejsa için girişimlerini yoğunlaştırdı. Bu oyuncuların transferlerinde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde futbolcular ve kulüpleriyle yapılan görüşmelerin gelişimine göre çok daha ciddi adımların atılabileceği, transferlerin sonuca varabileceği ifade edildi. Roma’dan sol bek Kolarov, Schalke’de görev yapan sol kanat oyuncusu Konoplyanka ve Benficalı orta saha Fejsa’nın özellikle tecrübeleri ve savaşçı karakterleri nedeniyle tercih nedeni oldukları belirtildi.

İSKELET KURULUYOR

Sarı lacivertlilerin 33 yaşındaki Kolarov’a 2.5-3 milyon Euro, 29 yaşındaki Konoplyanka’ya 3-4 milyon Euro ve Fejsa’ya ise 1.5-2 milyon Euro arasında yıllık ücret önerdiği konuşuluyor. Bu isimlerle Fenerbahçe; sol bek, sol açık ve ön liberoda direkt forma alacak iskeleti oluşturmak isterken, Ersun Yanal, transferlerin kampa yetişmesini talep etti.

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