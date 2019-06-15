Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka'da mutlu son yakın
Fenerbahçe transferde üç futbolcuya odaklanmış durumda...
Sarı lacivertli kulüp; Aleksandar Kolarov, Yevhen Konoplyanka ve Ljubomir Fejsa için girişimlerini yoğunlaştırdı. Bu oyuncuların transferlerinde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde futbolcular ve kulüpleriyle yapılan görüşmelerin gelişimine göre çok daha ciddi adımların atılabileceği, transferlerin sonuca varabileceği ifade edildi. Roma’dan sol bek Kolarov, Schalke’de görev yapan sol kanat oyuncusu Konoplyanka ve Benficalı orta saha Fejsa’nın özellikle tecrübeleri ve savaşçı karakterleri nedeniyle tercih nedeni oldukları belirtildi.
İSKELET KURULUYOR
Sarı lacivertlilerin 33 yaşındaki Kolarov’a 2.5-3 milyon Euro, 29 yaşındaki Konoplyanka’ya 3-4 milyon Euro ve Fejsa’ya ise 1.5-2 milyon Euro arasında yıllık ücret önerdiği konuşuluyor. Bu isimlerle Fenerbahçe; sol bek, sol açık ve ön liberoda direkt forma alacak iskeleti oluşturmak isterken, Ersun Yanal, transferlerin kampa yetişmesini talep etti.
Aleksandar Kolarov son 2 sezonu Serie A'da Roma formasıyla tamamladı...
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