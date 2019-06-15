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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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15 Haziran 2019 - 10:19,

Görüntüler ortaya çıktı! Aleksandr Kolarov ve Fenerbahçe...

İtalyan ekibi Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov'un adı haftalardır Fenerbahçe ile anılıyordu.

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Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes ile oynadığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında, sürpriz misafirler vardı.

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Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel davetlisi olarak mücadeleyi Ülker Salonu'nda takip edenler arasındaydı.

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Ağabey Nikola Kolarov'un mücadeleyi takip ettiği locada Başkan Ali Koç'un yanı sıra dünyaca ünlü isimler de vardı.

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Menajer Fali Ramadani, onun Türkiye ortağı sarı-lacivertlilerin basketbol efsanesi Mirsad Türkcan, yöneticiler Selahattin Baki, Alper Pirşen, Simla Beyazıt ve Sportif Direktör Damien Comolli de vardı.

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Nikola Kolarov'un maç öncesi ve esnasında Ali Koç ile hararetli bir şekilde sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı. Kolarov, salondan maç bitmeden ayrıldı.

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Fenerbahçe, resmen anlaştığı yıldız isme imza attırmak için Sırp oyuncunun formasını giydiği Roma ile bağlarını tam olarak koparması bekleniyor.

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33 yaşındaki Kolarov'un, kulübüyle olan 1 yıllık sözleşmesinin fesih şartlarını görüştüğü, bu konuyu çözer çözmez İstanbul'un yolunu tutacağı kaydedildi.

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Kolarov'un Fenerbahçe ile 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Yıllık kazancı ise 2.7 milyon Euro olacak.

9/19TEKLİF GELİR GELMEZ OBRADOVICİ ARADI

TEKLİF GELİR GELMEZ OBRADOVIC'İ ARADI

Fenerbahçe-Kolarov flörtü özel fotoğraflarıyla gün yüzüne çıkarken, önemli bir detay da öğrenildi.

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Yönetimin kendisine yaptığı teklif sonrası düşünmek için süre isteyen Kolarov'un, ilk iş olarak vatandaşı olan Fenerbahçe Beko'nun efsane Koçu Zejlko Obradovic'i aradığı öğrenildi.

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Kolarov'un büyük saygı duyduğu Obradovic'e teklifi ilettiği, sarı-lacivertli kulüp ve İstanbul'daki yaşam hakkında bilgi aldığı belirtildi.

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Tecrübeli koçun, "Bir futbolcunun oynayabileceği en güzel statta oynayacaksın. Teklifi hemen kabul et" dediği öğrenildi.

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Kolarov'un Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaşmasında Obradovic'in bu görüşlerinin hayli önemli olduğu kaydedildi.

14/19BASKETBOLU SEVİYOR, OBRAYI İDOL GÖRÜYOR

BASKETBOLU SEVİYOR, OBRA'YI İDOL GÖRÜYOR

Fenerbahçe-Anadolu Efes maçını izleyen Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov'un da maç öncesinde Zeljko Obradovic ile bir araya geldiği ve kendisine başarı dilediği öğrenildi.

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Kolarov'un basketbol maçı izlemeyi çok sevdiği, Obradovic'i ise idolü olarak tanımladığı ifade edildi.

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Ayrıca oyuncunun daha önce de kendi kariyeriyle ilgili Obra'ya danıştığı gelen bilgiler arasında.

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Kolarov Torino'ya muhteşem bir frikik golü atmıştı...

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