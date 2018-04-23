'Kocaman vereceği demeç ile...'
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı öncesi gazetemiz muhabiri Ahmet Ercanlar değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe ideal kadrosu ile sahada. Kocaman’ın takımından beklentileri belli. Nasıl bir futbol beklediği de belli. Tek istek kazanmak. Başka alternatif olmadığı için kazanacak ama keyif vermeyecek kadro sahada
Kocaman’ın yangın anında camı kırıp oyuna süreceği isim ise Valbuena. Fransız yıldız oyun sıkışık giderse sahaya girip oyuna müdahale edecektir
Bu maçtan çok maç sonunda Aykut Kocaman’ın neler söyleyeceği merak ediliyor. Kocaman vereceği demeç ile önümüzdeki günlerin gündemini belirleyebilir
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